«Это сделает борьбу более интересной». Макс Ферстаппен – об изменениях правил DRS

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что новые правила DRS сделают борьбу в Формуле-1 в сезоне-2024 более интересной.

«На первом круге [в Бахрейне] Шарль Леклер как минимум один раз был в зоне DRS. В такой ситуации нужно принимать решение – или пробовать оторваться, или беречь шины. Но, конечно, на некоторых трассах это будет довольно сложно, потому что зоны DRS могут быть очень большими и эффективными. Так что это может создать интересную борьбу или ситуации», — приводит слова Макса Ферстаппена F1Oversteer.

По новым правилам систему DRS теперь можно активировать уже по окончании первого круга гонки, а не второго, как это было с момента внедрения этого устройства в 2011 году. DRS позволяет пилотам открывать заднее антикрыло, когда они находятся в точке детекции в пределах одной секунды от впереди идущей машины, тем самым позволяя снижать лобовое сопротивление воздуха и повышать скорость своей машины.