А это точно новый сезон? Ферстаппен уехал ото всех и сравнялся с Шумахером

Старт любого сезона — всегда волнительное событие, а старт сезона в Формуле-1 — в особенности. Судя по результатам тестов и тренировок, особых изменений в лидирующей группе не произошло — как минимум список топ-команд остался неизменным. Однако об одном по итогам квалификации можно было сказать точно: отставание соперников от «Ред Булл» сократилось. Не последнюю роль в этом сыграло в том числе и изменение концепции машины австрийской команды. Однако даже это не помешало Максу Ферстаппену выиграть поул, пусть и не с настолько большим преимуществом. Но как всё будет в гонке?

Надежды на борьбу

Старт полностью остался за Ферстаппеном — уже к концу первого круга Макс практически смог отъехать от Шарля более чем на секунду. Позади Пересу удалось опередить Сайнса, выйдя на четвёртую позицию. Проблемы возникли у Хюлькенберга — Нико сломал переднее крыло о Стролла, отправив канадца в разворот.

Леклер же в какой-то момент не только вывалился из зоны DRS от Ферстаппена, но и пустил вперёд Расселла. На седьмом круге «Феррари» обошёл и Серхио, поднявшись в топ-3. Шарль на первом отрезке дистанции явно страдал на шинах «софт».

В «Феррари» отказались от идеи разменять пилотов местами, так что Сайнсу пришлось справляться с Шарлем в прямой борьбе — испанец это без особых проблем сделал, бросившись в погоню за Пересом. Позади же возникли проблемы у Логана Сарджента, но американец из «Уильямса» после паузы на обочине смог продолжить гонку.

Шарль, пустив вперёд Сайнса, заехал в боксы за свежим «хардом». Вскоре на свои остановки отправились и остальные пилоты лидирующей группы, кроме Сайнса и Ферстаппена. Чеко после остановок смог подобраться к Расселлу и легко справился с британцем.

Что до Карлоса, то он оказался позади Леклера после своей остановки, правда, Шарль продолжал жаловаться на блокировку передних шин буквально на каждом участке трассы. В итоге Сайнс во второй раз сумел на трассе справиться с Леклером.

Ферстаппен на 18-м круге в гордом одиночестве заехал на пит-стоп, вернувшись на трассу лидером, а Сайнс тем временем добрался до Расселла и справился с Джорджем.

Флешбэки из 2023-го

Ситуация на трассе окончательно успокоилась, погрузив часть болельщиков в сон — фактически было ощущение, что мы продолжаем смотреть сезон-2023, разве что у пары команд сменились расцветки и названия.

Тут, правда, начались проблемы и у Хэмилтона — видимо, контракт с «Феррари» автоматически наводит на тебя порчу. Льюис пожаловался сначала на неадекватную работу батареи, а затем – на поломку сиденья. Это, однако, не мешало британцу ехать дальше.

Расселл первым из группы преследователей Макса отправился в боксы во второй раз. Вместе с ним на пит-лейн нырнул Боттас. У финна возникли проблемы с гайкой переднего левого, но он смог всё-таки вернуться на трассу, потеряв 50 секунд.

После пит-стопов «Феррари» позиции в этой группе не изменились, а вот позади Льюису Хэмилтону удалось пройти Оскара Пиастри. Перес на второй остановке перешёл на «софт», то же самое кругом позже сделал и Макс Ферстаппен.

Ситуация на трассе окончательно впала в стазис, разве что Фернандо Алонсо, видимо, забывший о втором пит-стопе, продолжал пропускать вперёд соперников. За 11 кругов до финиша Леклер, решивший, видимо, свои проблемы, смог подобраться к Расселлу. Джордж перетормозил, ошибся в 10-м повороте и пустил вперёд Шарля.

Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 55-й в карьере. Кроме того, в пятый раз в карьере Ферстаппен смог выиграть «Большой шлем» — победа в квалификации, победа в гонке с лучшим кругом и лидирование от старта до финиша. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером и Альберто Аскари, у которых за карьеру их также было по пять.

Перес финишировал вторым, замкнул тройку призёров Карлос Сайнс. Леклер сумел минимизировать потери и финишировать четвёртым, топ-5 замкнул Джордж Расселл. В десятке также финишировали Ландо Норрис, Хэмилтон, Пиастри, Алонсо и Стролл.

Первая гонка сезона, в принципе, ничем не отличалась от тех, что мы видели в сезоне-2023. О борьбе за победу пока не может идти и речи, так что, видимо, как минимум до нестандартных трасс мы будем лицезреть очередной рекорд по количеству побед в исполнении «Ред Булл». Более того, вопреки предположениям, в гоночном темпе австрийцы даже прибавили относительно соперников. Через неделю нас ждёт гонка в Джидде, но что-то подсказывает, что там ситуация кардинально не изменится.