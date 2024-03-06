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Леклер объяснил, почему критично оценивает шансы «Феррари» в Саудовской Аравии

Леклер объяснил, почему критично оценивает шансы «Феррари» в Саудовской Аравии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем выступлении команды на этапе в Саудовской Аравии, который пройдёт с 7 по 9 марта в Джидде.

По мнению Леклера, «Феррари» покажет себя хуже, чем на открытии сезона в Бахрейне, из-за специфики трассы.

«Я не думаю, что специфика трассы является нашей сильной стороной, я почувствовал, что мы скорее сильны на среднескоростных поворотах.

Я также считаю, что мы исторически сильны в Бахрейне. Поэтому я бы предпочёл подождать ещё несколько гонок, чтобы понять, каковы наши слабые и сильные стороны, ещё слишком рано говорить об этом», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Напомним, действующим победителем Гран-при Саудовской Аравии является мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».

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