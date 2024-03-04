Стало известно, как много Леклер терял в Бахрейне из-за проблем с тормозами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, столкнувшийся с проблемами тормозов на минувшем Гран-при Бахрейна, терял около шести десятых секунды за круг на первой трети дистанции, сообщает издание Formula1a.uno.

Напомним, Леклер пожаловался на работу передних тормозов, а также отметил, что разница в их температуре составила более 100 градусов в начале гонки. Монегаск смог сильно провести заключительную часть заезда и финишировал четвёртым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22.457.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25.110.

4. Шарль Леклер («Феррари») +39.669.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46.788.

6. Ландо Норрис («Макларен») +48.458.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.324.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56.082.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:14.887.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:33.216.