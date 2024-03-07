Алонсо: у всех есть желание обсудить, как остановить «Ред Булл», но не всё так просто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что доминирование «Ред Булл» и «Феррари», в первую очередь первых, продолжится по ходу сезона-2024 и этому сложно что-то противопоставить.

«Всю зиму все мы говорили, что «Ред Булл» и «Феррари» лучше остальных. В Бахрейне оказалось, что так и есть, и многим это показалось сюрпризом. Вот что меня больше всего удивило – то, что результаты Бахрейна могут кого-то удивить.

Я не вижу причин, по которым в Джидде что-то изменится. Все машины будут такими же, как были в Бахрейне. Я понимаю, всегда есть желание поговорить о вещах, которые могли бы прекратить доминирование «Ред Булл», но всё не так просто. Надеюсь, я ошибаюсь и «Астон Мартин» резко прибавит, но это будет сложно. Я не жду чуда. Думаю, мы снова станем пятой по силе командой», — заявил Фернандо Алонсо накануне Гран-при Саудовской Аравии.