Марко высказался о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки сезона Ф-1 2024 года

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос о шансах команды выиграть все 24 гонки нынешнего сезона Формулы-1.

«Победа во всех гонках? Да ладно, в прошлом году мы убедились, что это не сработает. Делаешь сенсационные дела, а затем наступает Сингапур, где шансов просто нет. Самое главное – это чемпионский титул», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес». Пилот австрийской команды Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте. Его напарник Серхио Перес был вторым.