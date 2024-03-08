Хэмилтон признался, что ему не хватает уверенности в болиде «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу завершения второй тренировки Гран-при Бахрейна на восьмой позиции.

«Это был трудный день. Мне не хватало немного уверенности в задней части машины. Мы немного поработали над настройками от сессии к сессии и немного изменили машину. Однако главной проблемой, которая оставалась как на первой тренировке, так и на второй, по-прежнему являлась уверенность в задней части. Было несколько неприятных моментов с ней, и на такой скоростной трассе, как Джидда, вы должны быть полностью уверены во всём. Этого я ещё не обрёл.

Сегодня вечером мы рассмотрим полученные данные из тренировки, чтобы понять, что мы можем улучшить. Очевидно, что Джордж сегодня был больше доволен машиной, чем я. Мы пошли в несколько разных направлениях, так что, надеюсь, сможем извлечь из этого уроки и найти правильные решения», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».