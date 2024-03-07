Хэмилтон отреагировал на резкие слова отца Ферстаппена в адрес Хорнера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавние резкие высказывания отца Макса Ферстаппена Йоса о руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Пока он остаётся на своей должности, здесь царит напряжение. Команда находится на грани распада и может взорваться. Так продолжаться не может», — говорил ранее Йос.

«Я не знаю всех подробностей, поэтому не могу сказать, на чём он основывает свои доводы. Но, в конце концов, он не является частью команды. Он родитель, так что это всего лишь его мнение, но оно определённо не играет роли», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее Хэмилтон поделился мнением о возможном переходе Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес». Сам Льюис покинет «Мерседес» по окончании этого сезона, чтобы перейти в «Феррари».