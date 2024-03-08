Шарль Леклер настроен бороться за поул-позицию в квалификации

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер надеется заполучить поул-позицию в пятничной квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«‎Теперь нам нужно оптимизировать машину под квалификацию и сделать шаг вперёд по сравнению с Бахрейном. Смогу ли я бороться за поул-позицию? Не знаю, трудно сказать, но я буду стараться.

На трассе я сразу почувствовал хороший уровень сцепления, и завтра мы тоже вправе ожидать сильной эволюции состояния трассы. К тому же мы близки по времени с лидерами, и будет интересно посмотреть, кто сможет извлечь максимум из машины, чтобы стать первым», — приводит слова Шарля портал FormulaPassion.

Напомним, по итогам второй тренировки Шарль Леклер занял четвёртую позицию, уступив Фернандо Алонсо, Джорджу Расселлу и Максу Ферстаппену.