Хорнер — о Фамене, Краке и Ваулзе: мне жаль этих трёх джентльменов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил сожаление, что в ходе пресс-конференции длительное время обсуждалась скандальная ситуация, случившаяся в австрийской команде. Вместе с Хорнером присутствовали босс «Альпин» Бруно Фамен, руководитель «Астон Мартин» Майк Крак и Джеймс Ваулз, возглавляющий «Уильямс».

«Мне жаль этих трёх джентльменов [Бруно Фамена, Майка Крака и Джеймса Ваулза], которые находятся здесь, но не говорят о своих машинах и гонщиках. Пришло время сосредоточиться на том, зачем мы здесь всё-таки присутствуем», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.