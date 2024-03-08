Джеймс Эллисон — о перегреве болидов: эта проблема пока не решена

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что не уверен в решении проблемы перегрева болидов. Его слова опубликовал сайт Autosport.

На Гран-при Бахрейна пилоты британской команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл были лишены возможности атаковать на пределе из-за перегрева силовой установки. Таким образом, на данный момент в команде не могут быть уверены в том, что проблема была окончательно устранена.

«В гонке нам приходилось раньше времени отпускать газ в конце прямых, нам пришлось приглушить некоторые режимы работы двигателя, просто чтобы машина доехала до финиша. И такие изменения сильно влияют на время прохождения круга, на температуру шин и в целом просто разрушают гонку. И эта проблема ещё не решена – команда много работала над ней на базе на этой неделе, стараясь понять, изменение каких именно параметров в промежутке между практикой и гонкой могло привести к такому неожиданному повышению температуры. И, когда мы найдём решение и убедимся, что проблемы в этом году больше не повторятся, мы сможем вздохнуть с облегчением», – рассказал Эллисон.

Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Расселл оказался на пятой позиции, а Хэмилтон — на седьмой. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.