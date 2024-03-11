Фелипе Масса подал в суд на ФИА, Формулу-1 и Берни Экклстоуна

Вице-чемпион мира бразилец Фелипе Масса подал иск в Верховный суд Лондона на Международную автомобильную федерацию (ФИА), Руководство Формулы-1 (ФОМ) и лично бывшего главу серии британца Берни Экклстоуна, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, Масса выступает против результатов чемпионата мира 2008 года и, в частности, скандального Гран-при Сингапура. Бразилец также требует компенсации в размере $ 80 млн.

На Гран-при Сингапура — 2008 Нельсон Пике-младший, выступавший за «Рено», намеренно попал в аварию, чтобы обеспечить победу напарнику Фернандо Алонсо. В 2009 году ФИА провела расследование, по результатам которого стало известно, что тогдашние глава «Рено» Флавио Бриаторе и директор инженерного отдела Пэт Симондс были замешаны в инциденте. Оба покинули команду после скандала.