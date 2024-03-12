Экклстоун иронично отреагировал на иск Массы против него

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал новость о том, что вице-чемпион мира 2008 года бразилец Фелипе Масса подал на него в суд.

Напомним, Масса подал иск в Верховный суд Лондона на Международную автомобильную федерацию (ФИА), Руководство Формулы-1 (FOM) и лично Экклстоуна.

Бразилец выступает против результатов чемпионата мира 2008 года и, в частности, скандального Гран-при Сингапура, а также требует компенсации в размере $ 80 млн.

«Если бы он спросил меня, я бы сказал, что было бы совершенно правильно подать в суд и позволить английскому судье решать, что верно, а что — нет», — приводит слова Экклстоуна инсайдер Филип Данкан.