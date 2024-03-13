Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 Клин оценил превосходство «Ред Булл» на старте сезона-2024

Экс-пилот Ф-1 Клин оценил превосходство «Ред Булл» на старте сезона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик «Ред Булл», австриец Кристиан Клин высказался о доминировании своей экс-команды в первых этапах сезона-2024 «Формулы-1».

Формула-1 2024. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
09 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20:43.273
2
Серхио Перес
Red Bull
+13.643
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+18.639

«В группе лидеров всё довольно очевидно из-за «Ред Булл». Коллектив в своей лиге. Наверное, все немного надеялись, что в Джидде, где больше высокоскоростных поворотов, борьба будет плотнее. Но болид отлично работает на такой трассе, и по гоночному темпу «Ред Булл» казался чуть ли не доминирующим. Обе машины лидировали. И, если посмотреть на их «язык тела», вряд ли какая-то из них ехала на пределе, как все остальные.

Отрыв от «Феррари» всё ещё большой. В среднем «Феррари» теряла примерно полсекунды с круга, если говорить о гоночном темпе, и это само по себе безумие. «Мерседес» вновь разочаровал. Ситуация та же, что в прошлом сезоне и годом ранее, команда словно не понимает машину. «Мерседес» не понял, почему терял время в высокоскоростных поворотах. Старт уик-энда вышел хорошим, но затем команда, такое ощущение, становилась всё медленнее и медленнее в сравнении с соперниками», — приводит слова Клина Racingnews365.

Отметим, что в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 на трассе в Джидде победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл», Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Материалы по теме
Сейвуд: гендиректор «Рено» задумался над судьбой команды
Календарь «Формулы-1» 2024
Зачёт «Формулы-1» 2024

Первое видео с новым болидом «Ред Булл» RB20 на трассе:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android