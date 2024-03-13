Сейвуд: гендиректор «Рено» задумался над судьбой команды

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео задумался над судьбой команды. Об этом сообщает авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд.

По сведениям источника, де Мео может продать завод в Энстоуне, а вырученные деньги вложить в производство силовых установок для автоспорта. У такого решения может быть и будущее: Марио Андретти был бы рад получить вместе с «Рено» допуск в Ф-1 до того момента, как агрегаты Cadillac будут готовы в 2028 году.

Напомним, Лука де Мео стал генеральным директором компании «Рено» в июле 2020 года. Прежде он занимал руководящие позиции в концерне «Фольксваген». Ррежний генеральный директор «Рено» Тьерри Боллоре был отправлен в отставку в октябре 2019 г. — всего через 10 месяцев после своего назначения. Тогда временным исполняющим обязанности директора стала Клотильда Дельбо, которая теперь получила должность первого заместителя де Мео.