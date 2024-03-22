Британский пэр обвинил босса Формулы-1 в высокомерии

Британский пэр, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам демократии и прав человека в Персидском заливе, либеральный демократ Пол Скривен раскритиковал руководство Формулы-1 и руководителя чемпионата Стефано Доменикали за проведение этапов Гран-при на Ближнем Востоке, в частности в Бахрейне.

Во время дебатов Пол Скривен заявил о четырёх протестовавших вблизи трассы «Сахир» в Бахрейне во время этапа 2023 года. По словам парламентария, их арестовали, подвергли угрозам и словесным оскорблениям.

Скривен добавил, что в этом году во время предсезонных тестов Формулы-1 четверо арестованных граждан подверглись давлению со стороны властей, у них были проведены обыски, их вызывали в полицию, а одного пытали и допрашивали с завязанными глазами.

При этом, как сказал пэр, у него в 2018 году была встреча с Доменикали, но тот не признал проблемы.

«Руководитель Формулы-1 высокомерен, недостаточно профессионален и вовлечён в этот вопрос. Его управление рушит репутацию спорта, поскольку он отказывается решать вопросы, связанные с правами человека.

Он считает, что можно просто получить £ 574 млн от властей Бахрейна, богатеть и не иметь дел с реальными проблемами, которые скрываются в Бахрейне», – приводит слова Скривена издание Autosport.

Комментируя это заявление, Формула-1 заявила Autosport, что со всей серьёзностью относится к своим обязанностям по соблюдению прав человека, и это прописано в контрактах с партнёрами и контрагентами.