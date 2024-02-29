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Боссы команд Ф-1 и Доменикали получили материалы с «доказательством» вины Хорнера

Боссы команд Ф-1 и Доменикали получили материалы с «доказательством» вины Хорнера
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Архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, был разослан сотне журналистов Формулы-1. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала представительница СМИ Дженна Фрайер. Архив был отправлен с анонимного источника.

Также Фрайер добавила, что, помимо журналистов, материалы были отправлены другим руководителям команд Формулы-1, Liberty Media, генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали и не только. Файл содержит фотографии сообщений WhatsApp и прочие публикации.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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