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Хельмут Марко опровергает слухи об ультиматуме Риккардо

Хельмут Марко опровергает слухи об ультиматуме Риккардо
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко опроверг сообщения о том, что он поставил Даниэлю Риккардо ультиматум – или австралиец улучшает свои результаты в двух ближайших Гран-при, или его увольняют из «РБ».

Как сообщает издание Motorsport-Total, Марко заявил им, что эти сообщения – выдумка. Он подчеркнул, что никакого ультиматума Риккардо не ставили, и предположил, что эти слухи могли быть вызваны тем, что Риккардо пропустит первую пятничную тренировку на предстоящем Гран-при Японии в Сузуке. Участие в практике японца Аюмы Ивасы было запланировано уже давно и не имеет ничего общего с результатами Риккардо.

По информации Motorsport-Total, слухи об ультиматуме Риккардо и его якобы скором увольнении, не соответствуют действительности. Однако, если его результаты не улучшатся к летнему перерыву, нельзя исключать смену гонщиков по ходу сезона. В «Ред Булл» верят, что Риккардо может быть быстр, хотя сейчас он не так хорош, как Цунода.

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