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Марко: Ферстаппен великолепен на «Сузуке», я не беспокоюсь за Гран-при Японии

Марко: Ферстаппен великолепен на «Сузуке», я не беспокоюсь за Гран-при Японии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу предстоящего Гран-при Японии.

«Сузука» — трасса, где важна мощность, и это нам подходит, Макс там всегда великолепен. Я настроен очень оптимистично.

В Австралии у Макса случились проблемы с тормозами, точная причина ещё выясняется. Но дело не в тормозном суппорте. Это скорее проблема сборки, но она ещё расследуется. Я не беспокоюсь за Японию, это не проблема», — приводит слова Марко PlanetF1.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари» (47 баллов), топ-3 замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков). В Кубке конструкторов сейчас лидирует «Ред Булл» (97 очков). Далее идут «Феррари» (93) и «Макларен» соответственно (55).

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