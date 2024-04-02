Чемпион Формулы-1 посоветовал Даниэлю Риккардо перестать суетиться

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл посоветовал Даниэлю Риккардо перестать суетиться из-за его проблем в команде «РБ».

«Возможно, он один из тех гонщиков, которые слишком быстро повзрослели. В какой-то момент они начинают слишком много беспокоиться о том, устраивает ли их машина.

Когда они ещё очень молоды, они не задаются таким вопросом. Посмотрите на Олли Бермана. Он получил в Саудовской Аравии единственный шанс. Им больше ничего не надо, они просто берут и едут.

Иногда большой опыт отягощает, он перевешивает всё остальное, и ты снова пристально ищешь оптимальные настройки, ощущения от машины, но их можно и не найти, потому что машина уже совсем другая.

Юки сказали: «Вот тебе машина, едь», и он справляется с этим, а Дэн ищет что-то другое. Надо просто смириться с этим и просто ездить на этой чёртовой штуке, а не искать совершенства. Ты никогда его не найдёшь. Оно не придёт. Тебе придется обуздать эту машину, иначе ты всё потеряешь», — приводит слова Хилла издание Crash Net.