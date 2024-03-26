«Он для нас больше, чем просто пилот». Босс «РБ» — о Риккардо

Исполнительный директор «РБ» Питер Байер заявил, что для его команды Даниэль Риккардо гораздо ценнее, чем просто пилот.

«Мы считаем, что нам нужен хотя бы один опытный гонщик, потому что это сильно влияет на прогресс команды. У нас есть такой гонщик — это Дэн. Я продолжаю твердить, что он гораздо больше, чем просто пилот. Он тот, кто своим многолетним опытом помогает как в настройке машины, так и в общении со средствами массовой информации, в сотрудничестве со спонсорами. Он знает все детали этого дела.

Для такой молодой команды, как мы, иметь такого гонщика, как Дэн, — бесценный актив. Это касается настройки машины, аэродинамического баланса, технического баланса. Мы всегда обсуждаем с ним эти вопросы. Он дает нам обратную связь, говорит, почему бы нам не попробовать это или другое. Это маленькая, но очень важная разница», — приводит слова Байера издание Speedcafe.