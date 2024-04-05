Марко назвал команду, которая его особенно впечатлила после первых двух практик ГП Японии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Японии. Пилоты гоночного коллектива Макс Ферстаппен и Серхио Перес были первым и вторым по итогам первой практики, а во второй, проходившей в дождевых условиях, оба не показали времени. Также Марко отметил выступление «Феррари».

«Мы очень довольны. Нами были внесены относительно значительные обновления, и они сработали. Но выступление «Феррари» на длинных отрезках было очень впечатляющим: Леклер был на секунду быстрее. Хотя реальность на самом деле не такова. В случае если расходовать меньше топлива, что «Феррари» любит делать, мы будем близки», – приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Motorsport.