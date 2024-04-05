Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Японии, Перес — 2-й, Сайнс-младший — 3-й

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Сегодня, 5 апреля, в Сузуки завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его партнёр по команде Серхио Перес. Третьим оказался представитель «Феррари» Карлос Сайнс-младший.

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика: