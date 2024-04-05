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Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Японии, Перес — 2-й, Сайнс-младший — 3-й

Ферстаппен — лучший в первой тренировке ГП Японии, Перес — 2-й, Сайнс-младший — 3-й
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Сегодня, 5 апреля, в Сузуки завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был его партнёр по команде Серхио Перес. Третьим оказался представитель «Феррари» Карлос Сайнс-младший.

Формула-1 2024. Этап 4, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
05 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.056
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.181
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.213

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика:

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:30.056
  2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.181.
  3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.213.
  4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.474.
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.487.
  6. Шарль Леклер («Феррари») +0.502.
  7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.543.
  8. Оскар Пиастри («Макларен») +1.109.
  9. Юки Цунода («РБ») +1.174.
  10. Ландо Норрис («Макларен») +1.184.
  11. Эстебан Окон («Альпин») +1.879.
  12. Александер Албон («Уильямс») +1.887.
  13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.902.
  14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.998.
  15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.999.
  16. Аюму Иваса («РБ») +2.047.
  17. Пьер Гасли («Альпин») +2.221.
  18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.582.
  19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.747.
  20. Логан Сарджент («Уильямс») +3.148.
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