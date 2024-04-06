Хельмут Марко назвал две команды, которые навяжут «Ред Булл» борьбу в гонке

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что, несмотря на два быстрейших результата гонщиков «быков» в квалификации Гран-при Японии, в гонке им смогут навязать конкуренцию представители «Макларена» и «Феррари».

«Макларен» наконец вернулся к должной скорости. Думаю, нужно принимать во внимание «Макларен» и «Феррари». Думаю, в гонке будет борьба между «Маклареном», «Феррари» и нами.

Наши обновления сразу сработали. Финальную работу сделало уточнение настроек. И поэтому у нас первая и вторая позиции.

Перес? Лучше, чем ожидалось. Особенно после его очень плохого уикенда здесь в прошлом году. Он невероятно прибавил», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ORF.