Хельмут Марко: ошибки Юки Цуноды остались в прошлом, он действительно расцвёл

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о прогрессе японского пилота «РБ» Юки Цуноды.

«Он — первый японец, кто набрал здесь очки за 12 лет. Его ошибки и неконтролируемость остались в прошлом. Он действительно расцвёл», — приводит слова Марко F1-Insider.

Цунода занял 10-е место на гонке в рамках Гран-при Японии, состоявшейся сегодня, 7 апреля. Таким образом, Юки расположился на 11-м месте в личном зачёте с семью очками. На минувшем Гран-при Австралии японец занял седьмое место.

В предыдущем сезоне Юки набрал 17 очков, что позволило ему оказаться на 14-м месте.

Перед нынешним сезоном Цунода заявил, что мечтает оказаться в команде «Ред Булл» в будущем. 11 мая пилоту исполнится 24 года.