Судьи вынесли решение по стартовой аварии Риккардо и Албона

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 завершили расследование инцидента между пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо и гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на первом круге гонки.

Во время слушаний Риккардо рассказал, что сместился перед столкновением правее, чтобы оставить себе место относительно ехавшей левее машины Лэнса Стролла. При этом Даниэль не видел болида Албона, находившегося ещё правее. Сам Александер рассказал, что думал о возможности опередить Риккардо, затем понял, что Даниэль не видит его машины, однако избежать контакта уже не вышло.

Судьи постановили, что аварию можно считать обычным гоночным инцидентом первого круга, поэтому не стали наказывать кого-то из гонщиков. В своём решении стюарды добавили, что если бы авария произошла не на первом круге или если бы в эпизоде не была задействована машина Стролла, то вердикт мог бы оказаться другим.