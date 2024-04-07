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«Он невероятно прибавил». Хельмут Марко высказался о Серхио Пересе

«Он невероятно прибавил». Хельмут Марко высказался о Серхио Пересе
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил пилота Серхио Переса после гонки на Гран-при Японии.

«Думаю, Перес выступил лучше, чем ожидалось. Особенно после его неудачного уикенда здесь в прошлом году. Он невероятно прибавил.

Наконец-то настройки сработали, что привело нас к дублю. Мы не добивались этого долгое время, особенно вместе с Пересом на первом ряду стартовой решётки. Мне даже нужно подумать, сколько времени прошло уже, потому что это было давно», — приводит слова Марко GPblog, ссылаясь на Motorsport.

Благодаря гонке на «Сузуке», Перес вернулся на второе место в личном зачёте. Он уступает лишь своему партнёру по команде Максу Ферстаппену. Разница между гонщиками составляет 13 очков.

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