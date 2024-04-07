Перес ответил, беспокоится ли за своё место в «Ред Булл» на фоне успехов Сайнса

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о ситуации со своим будущим в команде. Контракт с Пересом не продлён на фоне сильных выступлений Карлоса Сайнса, который покидает «Феррари».
«Нет, я вполне расслаблен. Я доволен тем, чего добился в этом спорте до сих пор, и верю, что решение вопроса о будущем — просто дело времени. Очевидно, что рынок пилотов пришёл в движение — без сомнений, в следующие несколько недель будет много всего. Так что я ожидаю, что в пределах месяца уже буду по-настоящему знать, что я буду делать в следующем году», — приводит слова Переса газета Metro.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
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Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.