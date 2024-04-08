Хельмут Марко дал категоричный ответ о шансах Феттеля вернуться в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос о составе пилотов команды в 2025 году.

«Мог бы Перес провести ещё один год в «Ред Булл»? Возможны любые варианта. Наша команда сейчас работает очень хорошо. Если бы у Переса был надёжный контракт на два года, появился бы риск, что он начнёт отставать. Возвращение Феттеля в «Ред Булл»? Это не вариант», — приводит слова Марко Oe24.at.

Феттель был пилотом «Ред Булл» с 2009 по 2014 год. За это время Себастьян четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1. После сезона 2022 года немец принял решение покинуть «Королевские гонки».

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