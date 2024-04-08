Экс-пилот Ф-1: Марко отказал Пересу в трёхлетнем контракте с «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 и «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился инсайдами о ситуации в австрийской команде.

«Несмотря на успехи, в «Ред Булл» по-прежнему много волнений. Мы знаем о верхушке айсберга из-за медиа, но что происходит там сейчас? Марко недоволен Хорнером, а Хорнер недоволен им. И это ещё не всё.

Перес пришёл к команде и сказал, что хочет трёхлетний контракт. Это действительно смешно. Марко отказал. Он сказал, что максимум — один год. Потому что если заключить двухлетний контракт, Перес снова перестанет бороться. Нужно продлевать его по году за раз», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.

Ранее Ральф Шумахер заявил, что «Ред Булл» должен принять решение о Пересе уже сейчас.

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