Ральф Шумахер: «Ред Булл» должен принять решение о Пересе сейчас

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер считает, что решение касательно будущего мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл» должно быть приятно уже на данном этапе сезона.

«Я не особо верю, что решение в «Ред Булл» будет принято только летом. Сейчас мы находимся на важном этапе, в том числе и потому, что Сайнс находится на рынке. Всё должно произойти сейчас. Серхио Пересу, возможно, придётся отдать своё место. Алонсо также на рынке. Решение в «Ред Булл» должно приниматься сейчас», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Перес дважды поднимался на подиум в трёх прошедших гонках. Мексиканец стал вторым на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии и пятым — в Австралии.

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