Марко: в Японии Ферстаппен дал понять, что остальные здесь только для второго места

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

«Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но Макс снова делает разницу. В Сузуке всё было понятно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради развлечения, а для того, чтобы дать понять: «Вы здесь только для того, чтобы занять второе место», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.

4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.

5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

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