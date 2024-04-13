Бывший чемпион Формулы-1 предостерёг от засилья городских трасс

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1978 года Марио Андретти предостерёг от излишнего увеличения числа городских трасс в календаре Ф-1 и призвал сохранять традиционные трассы наподобие британского «Сильверстоуна».

«Я считаю, нам нужно бережно относиться к традиционным трассам, которые сделали Формулу-1 такой, какая она есть сейчас. Нельзя забывать об этом. К тому же многие из этих традиционных трасс, таких как «Сильверстоун», были модернизированы до современных стандартов.

Я один из тех людей, которые очень ценят место, где они выросли, и давайте никогда не забывать об этом. Двигаться вперёд и привносить что-то новое — это нормально, но никогда не забывайте, откуда мы пришли. Поэтому, по моему мнению, на данный момент в Англии ничто не заменит «Сильверстоун», — приводит слова Андретти издание Sports Illustrated.