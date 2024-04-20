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Стало известно, когда «Макларен» представит первую партию обновлений болида

Стало известно, когда «Макларен» представит первую партию обновлений болида
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Глава «Астон Мартин» Андреа Стелла рассказал, к какому этапу команда представит обновлённую машину.

«К Майами мы наконец-то проведём первый этап модернизации нашего болида. В этих обновлениях мы постараемся улучшить износ шин, посмотрим, сможем ли мы сделать шаг в нужном направлении. Учитывая, сколько нам нужно сделать, чтобы приблизиться к некоторым из наших конкурентов, я бы сказал, что нам нужно несколько этапов модернизации, чтобы улучшить этот аспект.

Всё это постоянное развитие. Никогда нельзя останавливать работу. Следующая гонка, безусловно, будет интересной с точки зрения шин. Особенно если в Майами будет жарко, как в прошлый раз», — приводит слова Стеллы Motorsport.

«Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов нынешнего сезона.

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