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Норрис: подиум «Макларена» в Китае? Никаких шансов

Норрис: подиум «Макларена» в Китае? Никаких шансов
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис оценил шансы команды на подиум в предстоящей гонке Гран-при Китая, которая состоится завтра, 21 апреля, в Шанхае.

«Никаких шансов. «Ред Булл», вероятно, обойдут всех на несколько кругов! Не думаю, что «Феррари» будет такой же быстрой, но она будет быстра. Они вне нашей лиги. Максу было легко оторваться, как только «Ред Булл» оказался в чистом воздухе. Не нужно ждать сюрпризов.

Я всё равно с нетерпением жду гонки, думаю, что мы по-прежнему способны хорошо выступить и побороться за хорошее место. Если нам повезёт в чём-то другом, это всё равно будет хороший день. Мы в хорошей позиции. Думаю, что в какой-то момент мы будем бороться с «Астон Мартин» и, вероятно, с «Мерседесом». Посмотрим», — приводит слова Норриса ESPN.1

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