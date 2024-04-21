Логан Сарджент стартует на Гран-при Китая с пит-лейн

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент примет старт основной гонки Гран-при Китая не со стартовой решетки, а с пит-лейн.

Как сообщается в заявлении стюардов Международной автомобильной федерации, на машине Логана Сарджента под номером 2 были заменены переднее и заднее антикрылья и настройки подвески. Это считается нарушением пунктов 40.3 и 40.9 спортивного регламента и наказывается штрафом в виде старта с пит-лейн.

Отметим, что Логан Сарджент показал в субботней квалификации 20-й результат и в любом случае должен был стартовать на Гран-при Китая последним.

На данный момент Логан Сарджент занимает последнее место в личном зачете чемпионата.

Гонка пятого этапа сезона-2024 Формулы-1 стартует сегодня на Международном автодроме Шанхая в 10:00 по московскому времени.