Сарджент объяснил свой вылет в квалификации Гран-при Китая

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Китая, где он занял последнее, 20-е место.

«Это была разочаровывающая квалификация. У меня был хороший круг до того, как меня развернуло. Во второй половине дня на высокой скорости машина управлялась сложно, особенно из-за кочек и неровностей асфальта. Тем не менее сессия могла бы сложиться намного лучше.

Мы использовали спринт как возможность поработать с машиной на длинной дистанции и перед квалификацией внесли некоторые небольшие изменения в настройки, но с прицелом на завтрашний день. Теперь нам нужно посмотреть, как это отразится на гонке. Она не будет лёгкой, но мы приложим максимальные усилия и посмотрим, к чему это нас приведёт», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».