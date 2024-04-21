Нико Росберг: я слышал, что Сайнс искренне извинялся за борьбу с Леклером в спринте

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг поделился информацией о том, что Карлос Сайнс искренне извинялся в паддоке перед командой за жесткую борьбу в спринте Гран-при Китая со своим напарником Шарлем Леклером.

«Я слышал, что внутри команды была довольно откровенная дискуссия. Шарль из тех гонщиков, кто предпочитает не накалять внутреннюю обстановку. Мы это видели. Карлос был искренен и извинялся, так что, судя по всему, внутри «Феррари» всё снова более или менее хорошо», — приводит слова Росберга Sky Sports F1.

После спринта пилоты «Феррари» заявляли противоречивую информацию о том, обсуждали они этот эпизод или нет. Леклер говорил, что поговорил с испанцем, а Сайнс сказал, что у него не было времени между спринтом и квалификацией обсуждать этот конфликт.