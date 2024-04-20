Сайнс и Леклер противоречат друг другу по поводу приватного обсуждения борьбы в спринте

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс сообщают противоречивую информацию о том, обсуждали ли они в частном порядке свою острую борьбу в спринтерской гонке Гран-при Китая.

После спринта Леклер раскритиковал Сайнса и заявил, что хочет обсудить с испанцем этот инцидент. После того как Шарль опередил Сайнса в квалификации, монегаск заявил, что приватная беседа имела место.

«Да, всё сделано, и всё хорошо. Никаких проблем. Я не собираюсь раскрывать детали нашего разговора, потому что приватные разговоры не должны выноситься на публику. Но мы нормально поговорили, у нас всё в порядке», — цитирует Леклера Motorsport.

Однако, в отличие от своего напарника, Сайнс сказал, что у него не было времени между спринтом и квалификацией обсуждать этот конфликт.

«На самом деле, нам не удалось поговорить, потому что, очевидно, в таком формате у нас нет времени особо разговаривать друг с другом. Наверное, мы сделаем это сегодня вечером», — приводит слова Сайнса издание Crash.