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Серхио Перес: из-за машины безопасности мы потеряли пару мест

Серхио Перес: из-за машины безопасности мы потеряли пару мест
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он занял третье место, уступив напарнику по команде Максу Ферстаппену и пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

«Из-за автомобиля безопасности мы потеряли пару позиций. С шинами было работать сложно — под конец они очень сильно теряли в скорости. У нас были небольшие проблемы с балансом на «медиуме».

Мы не были сегодня идеальны, но это всё равно был хороший уикенд. По крайней мере, мы попали на подиум. Но было бы хорошо снова сделать командный дубль. Теперь нужно выяснить, почему у нас был такой темп в гонке», — сказал мексиканский гонщик после окончания гонки в эфире Sky Sports F1.

Серхио Перес занимает на данный момент второе место в личном зачёте чемпионата, на его счету 85 очков.

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