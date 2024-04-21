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Хюлькенберг, Риккардо и Гасли вызваны к судьям Гран-при Китая

Хюлькенберг, Риккардо и Гасли вызваны к судьям Гран-при Китая
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Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 проведут два расследования после финиша гонки Гран-при Китая Формулы-1. Одно из расследований будет посвящено действиям Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга под сейфти-каром. Как гласит документ судей, они изучат обгон под машиной безопасности. Речь идёт о моменте, когда в Риккардо врезался Лэнс Стролл, из-за чего Хюлькенберг оказался впереди пилота «РБ», а потом пропустил его обратно.

Кроме того, судьи будут расследовать инцидент на пит-стопе гонщика «Альпин» Пьера Гасли. Механики долго не могли прикрутить заднее правое колесо, и в итоге Гасли попробовал поехать, когда работы ещё продолжались. Француз задел одного из механиков, прежде чем остановился. Теперь стюарды изучат, не было ли нарушений безопасности в этот момент.

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