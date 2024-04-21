Норрис разрушил планы «Ред Булл» на дубль. Но Ферстаппен его даже не заметил

По итогам квалификации Гран-при Китая единственным возможным соперником Макса Ферстаппена в борьбе за победу выглядел Серхио Перес, но борьбы между гонщиками «Ред Булл» на старте не вышло: Ферстаппен среагировал чуть лучше, а Перес в итоге не удержал и второе место от атаки Фернандо Алонсо по внешнему радиусу. После этого мексиканцу потребовалось пять кругов, прежде чем опередить гонщика «Астон Мартин» — к этому моменту Ферстаппен уже уехал на шесть секунд.

Алонсо, похоже, ради обороны от «Ред Булл» слишком сильно расходовал свои шины и потом быстро пропустил и Ландо Норриса. За ними ехали Оскар Пиастри и Джордж Расселл, а вот гонщики «Феррари» по ходу первого круга дружно пропустили Нико Хюлькенберга. Впрочем, Леклер и Сайнс моментально оттеснили немца обратно, то же самое в силовой манере сделал и Стролл.

Максимальное тактическое разнообразие

Когда настала первая волна пит-стопов, то нас ждало абсолютное разнообразие тактики: в то время как одни команды пошли на андеркаты с ранними остановками, другие выбрали некую «золотую середину», а третьи сильно затянули с визитами в боксы. Например, в «Макларене» и «Феррари» и вовсе начали размышлять, не ограничиться ли всего одним пит-стопом и попробовать таким образом лишить Переса второго места в гонке.

Так или иначе, Ферстаппен после своей остановки довольно быстро вернулся в лидеры, далее шли Норрис и Леклер, а Перес их догонял. На пятом месте находился Алонсо, имевший запас от Расселла, Пиастри, Стролла, остановившегося позже их всех Сайнса и, наоборот, заехавшего пораньше Хюлькенберга. А вот боровшийся с Нико всю стартовую часть гонки Боттас сошёл на 20-м круге после отказа мотора.

Изначально после схода Валттери дирекция гонки не хотела включать даже режим виртуального сейфти-кара, но «Кик-Заубер» застрял на передаче, и маршалам не удавалось быстро откатить его в сторону. В итоге пришлось вовсе выпускать реальную машину безопасности и тем самым вынуждать практически всех гонщиков отправляться на очередные пит-стопы. Сайнс остался на чуть изношенном «харде», Риккардо — на не прям свежем «медиуме», а Алонсо вынужденно перешёл на «софт»: у него жёстких комплектов шин больше не оставалось.

Одного сейфти-кара мало!

На рестарте произошёл максимально странный инцидент: впереди довольно резко затормозил Алонсо, за ним по тормозам ударили и остальные, и в итоге Стролл стал первым, кто не справился с этим упражнением и поддел машину Риккардо, рассыпав осколки по трассе. Пока Лэнс поехал в боксы за новым передним антикрылом, успели столкнуться Цунода и Магнуссен — попытка атаки со стороны датчанина была ну слишком оптимистичной, и чуть позже Кевин заслуженно получил 10 штрафных секунд. Из-за двух этих аварий дирекция гонки вновь выпустила машину безопасности.

Второй рестарт прошёл куда спокойнее. По сути, его единственным событием стал провал Даниэля Риккардо: с фактически разрушенным диффузором болид «РБ» просто не ехал, австралиец быстро пропустил всех оппонентов и уныло поехал в боксы сходить. Провальная гонка для второй команды «Ред Булл». Возможно, Риккардо чуть утешит тот факт, что Стролл получил за аварию 10 штрафных секунд, пусть сам и не был с этим согласен.

Впереди Ферстаппен вновь уверенно создал отрыв от Норриса. Перес довольно долго не мог подобрать ключи к обороне Леклера, прежде чем всё же вошёл в топ-3. После этого мексиканец погнался и за Ландо. Позади Шарля ехал Алонсо, причём в какой-то момент команда начала рассуждать, а не протянет ли Фернандо на «софте» до финиша. Решили, что не протянет — последовал ещё один пит-стоп с выездом на 12-е место. Было интересно, как высоко успеет подняться испанец на свежем «медиуме».

Погоня Алонсо под финиш

Среди пилотов, которых предстояло преследовать двукратному чемпиону мира, был Льюис Хэмилтон. Ехавший в конце десятки британец сумел-таки обойти Хюлькенберга и после этого получил шанс добраться до Пиастри: диффузор его «Макларена» тоже был повреждён в инциденте на рестарте. Однако даже повреждённый оранжевый болид ехал не медленнее вроде бы целого серебристо-чёрного.

Алонсо позади этого дуэта стремительно оставил позади Албона, Окона и Хюлькенберга, войдя в десятку. Хэмилтон и Пиастри тоже не стали существенной преградой — Алонсо не смутила даже ошибка на выходе из последнего поворота, когда он зацепил песок и чуть не повторил квалификационный подвиг Сайнса. Но, в отличие от соотечественника, пилот «Астон Мартин» отловил машину — и уже спустя круг ехал седьмым. А вот погоня за Расселлом уже оказалась не под силу: отрыв Джорджа был слишком велик, а разница в темпе стала меньше. Так что Алонсо пришлось удовлетвориться седьмой позицией и бонусным баллом за быстрейший круг.

Впереди Макс Ферстаппен в доминирующем стиле оформил очередную победу. А вот с дублем «Ред Булл» не сложилось: Норрис не просто не подпускал к себе Переса, а ехал даже чуть быстрее второго гонщика «Ред Булл». Леклер и Сайнс замкнули первую пятёрку, Карлос на старых шинах не подпустил к себе Расселла. Топ-10 замкнули Алонсо, Пиастри, Хэмилтон и вновь принёсший очки «Хаасу» Хюлькенберг. Местный герой Чжоу под финиш порадовал трибуны обгоном Магнуссена, но это было сражение только за 14-е место.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт в Майами с 3 по 5 мая, ждать придётся не слишком долго.