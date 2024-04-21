Нико Хюлькенберг повторил антирекорд Формулы-1 по количеству гонок без побед

Старт на Гран-при Китая стал для немецкого гонщика Нико Хюлькенберга 208-м в карьере. Ни в одной из этих гонок Нико не одержал победу.

Таким образом, Нико Хюлькенберг повторил антирекорд, который ранее принадлежал итальянцу Андреа де Чезарису, по количеству гонок без побед.

Учитывая форму «Хааса», в этом году Хюлькенберг будет только увеличивать число гонок без побед, отрываясь от завершившего в 1994 году выступления в Формуле-1 итальянца.

При этом у де Чезариса было пять подиумов, в то время как у Нико — ни одного, и в этом он тоже рекордсмен Формулы-1.

На Гран-при Китая Нико Хюлькенберг занял 10-е место, заработав одно очко. На данный момент немец занимает 13-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету 4 очка.