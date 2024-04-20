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Судьи признали вину Хюлькенберга в инциденте во время квалификации Гран-при Китая

Судьи признали вину Хюлькенберга в инциденте во время квалификации Гран-при Китая
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Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 рассмотрели инцидент, произошедший во время субботней квалификации. Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, покинув боксы своей команды, не выехал на так называемую фаст-лейн, а расположился правее её. Затем немец поехал вперёд, таким образом опередив нескольких соперников.

Во время разбирательств пилот и команда рассказали, что Хюлькенбергу по радио ошибочно сообщили, что он может действовать таким образом, тогда как на самом деле регламент запрещает обгонять машины, находящиеся на фаст-лейне. За нарушение правил Хюлькенберг получил наказание в виде официального предупреждения, которое стало для Нико первым в сезоне-2024.

Напомним, по итогам квалификации Хюлькенберг занял девятое место.

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