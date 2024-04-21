Риккардо — о Стролле: пошёл этот парень к чёрту! И это я ещё очень обходителен

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо раскритиковал пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за их аварию в гонке Гран-при Китая Формулы-1, когда канадец врезался в соперника сзади в конце режима сейфти-кара.

«Может, через час, когда он увидит повторы, то возьмёт на себя ответственность. Но если нет, то я не в силах ему помочь, равно как и кто-то ещё. Это так расстраивает. Да, инциденты случаются, но позади сейфти-кара такого происходить не должно.

Что заставляет мою кровь кипеть, так это то, что я посмотрел его онборд, чтобы просто понять, как всё выглядело с его точки зрения. И как только мы начинаем тормозить, вы можете увидеть, что его шлем повёрнут направо, он смотрит на апекс 14-го поворота, он даже не смотрит на меня. А когда он поворачивается, то уже оказывается прямо позади. Не знаю, что он делал, что было в его голове, но в такой ситуации он должен был беспокоиться только обо мне, но он этого не делал. Посмотрим, что он скажет журналистам», — приводит слова Риккардо Motorspot.

После этого австралийцу рассказали, что в радиопереговорах с командой Стролл обвинил в аварии самого Риккардо.

«Я только начал успокаиваться, а потом мне сказали, что Лэнс думает про инцидент. Оказывается, это я идиот, это моя ошибка. Это заставляет мою кровь кипеть, ведь всё ясно как день и ночь, к тому же позади сейфти-кара. Ты должен следить только за машиной впереди. Мы не можем предсказать, что сделает лидер. Гонка не стартует до черты. Я делаю всё возможное, чтобы не сказать то, что я хочу сказать, но пошёл этот парень к чёрту! И это я ещё очень обходителен», — отреагировал гонщик «РБ».