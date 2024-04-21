Глава «Астон Мартин» вступился за Стролла после его аварии с Риккардо в Китае

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал аварию между пилотом команды канадцем Лэнсом Строллом и австралийцем Даниэлем Риккардо из «РБ» в гонке Гран-при Китая.

Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Риккардо, сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение, за что был признан виновным стюардами ФИА.

«К сожалению, Лэнс не мог этого избежать и сместиться с траектории. Он оказался как бы последним звеном в цепи, у начала которой стоял Сайнс. Все затормозили и сдвинулись влево, вы можете увидеть по машинам впереди. Такое может произойти в данной ситуации. Я удивлён наказанию, но это необходимое решение. Если бы не авария, обе машины набрали бы очки», — приводит слова Крака Sky Germany.