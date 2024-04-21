Стролл и Магнуссен получили штрафные баллы за инциденты на Гран-при Китая

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл и датчанин Кевин Магнуссен, представляющий «Хаас», получили штрафные очки по итогам выступления на Гран-при Китая.

Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Даниэля Риккардо из «РБ», сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение, за что получил два штрафных очка. Всего у него их пять.

Магнуссен же получил свой штраф за неудачную попытку обгона Юки Цуноды из «РБ», в результате которой японца развернуло, и он был вынужден сойти. Датчанин также получил два штрафных балла.

Победителем Гран-при Китая стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.