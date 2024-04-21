Сарджент находится в четырёх штрафных баллах от дисквалификации после этапа в Китае

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент, нарушивший режим машины безопасности в гонке Гран-при Китая, получил два штрафных балла.
Напомним, Сарджент обогнал Нико Хюлькенберга, выезжавшего перед ним из боксов, и не пропустил его, за что также был оштрафован на 10 секунд.
Теперь на счету Сарджента восемь штрафных очков, которые сохранятся до августа. В случае, если их число увеличится до 12, он будет автоматически дисквалифицирован на одну гонку.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.