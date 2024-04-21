Сарджент находится в четырёх штрафных баллах от дисквалификации после этапа в Китае

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент, нарушивший режим машины безопасности в гонке Гран-при Китая, получил два штрафных балла.

Напомним, Сарджент обогнал Нико Хюлькенберга, выезжавшего перед ним из боксов, и не пропустил его, за что также был оштрафован на 10 секунд.

Теперь на счету Сарджента восемь штрафных очков, которые сохранятся до августа. В случае, если их число увеличится до 12, он будет автоматически дисквалифицирован на одну гонку.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.