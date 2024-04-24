Сейвуд раскрыл актуальную позицию Сайнса и Хюлькенберга насчёт перехода в «Ауди»

Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением о возможном переходе в «Ауди» гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга.

«Очевидно, что такие гонщики, как Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг (два лучших варианта для «Ауди»), не хотят определяться так рано, поскольку понимают, что есть возможности для более масштабных и качественных выступлений. «Ауди» предлагает Карлосу много денег, и поэтому он должен решить, чего он хочет – результат или деньги. Однако ему нужно время, чтобы принять решение, а «Ауди» не хочет ждать. То же самое в случае с Хюлькенбергом. «Ауди» прилагает усилия, но он всё ещё не уверен.

Пилоты выступают для того, чтобы выигрывать гонки. Деньги следуют за успехом. Так что «Ауди» действительно нужно поторопиться, прежде чем пытаться поймать в свои сети крупных звёзд», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Ранее Джо высказал мнение, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может заменить Логана Сарджента в составе «Уильямса» уже на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

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