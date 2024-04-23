Сейвуд считает, что Антонелли может заменить Сарджента уже на Гран-при в Имоле

Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд считает, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может заменить Логана Сарджента в составе «Уильямса» уже на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

«У «Мерседеса» есть проблема. Они сейчас размышляют, стоит ли заменять Льюиса Хэмилтона своим юным талантом Андреа Кими Антонелли. 17-летний итальянец недавно провёл два дня, тестируя «Мерседес» W12 2021 года в Австрии. Команда, похоже, заинтересована в его продвижении, но обеспокоена тем, что это будет слишком большой прыжок для него.

Антонелли могут отдать в аренду «Уильямсу», но проблема в том, что он недостаточно взрослый, чтобы получить суперлицензию до 25 августа, когда ему исполнится 18 лет. «Уильямс» может попросить ФИА обойти ограничение, сославшись на опыт Макса Ферстаппена, который пришёл в Формулу-1 в 17 лет.

Если Антонелли получит разрешение, то он может заменить Сарджента уже в Имоле 19 мая, это было бы идеальное место для гонщика из Болоньи, чтобы дебютировать в Формуле-1», — написал Сейвуд в своём блоге.